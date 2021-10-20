عمر ربيع ياسين يتقدم بأوراق ترشحه في انتخابات الأهلي

تقدم عمر ربيع ياسين، اليوم الأربعاء، بأوراق ترشحه في انتخابات النادي الأهلي المقبلة على مقعد العضوية تحت السن.

ووجه عمر ربيع ياسين كلمة إلى جماهير وأعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي بعد تقدمه بأوراق ترشحه وشرح طموحاته وشرح برنامجه الانتخابي.

وتقدم عبد الله ضياء الدين محمد العياشي (تحت السن) وأحمد نبيل عبد الحميد غيط مرشحان لعضوية مجلس إدارة الأهلي بأوراقهما مساء أمس الأول الإثنين تمهيدا لخوض سباق الانتخابات.

وحسبما علم FilGoal.com فإن هناك 3 مرشحين جدد للتواجد في قائمة الخطيب وهم محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي حاليا ومحمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة في عهد حسن حمدي الرئيس الأسبق ومحمد السلاب رجل الأعمال. (طالع التفاصيل)

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب حدد يومي 25 و26 من شهر نوفمبر المقبل موعدا لإقامة انتخابات النادي.

علما بأن باب الترشح للانتخابات تم فتحه يوم السبت الماضي 16 أكتوبر الجاري وحتى يوم الجمعة 22 أكتوبر.

وتجرى انتخابات الأهلي للأربع سنوات المقبلة في شهر نوفمبر.