فرج عامر يعلن قبول استئنافه ضد قرار استبعاده من انتخابات سموحة

أعلن فرج عامر قبول استئنافه في اللجنة الأولمبية ضد قرار استبعاده من انتخابات سموحة.

واستبعد مركز التسوية والتحكيم في اللجنة الأولمبية فرج عامر من انتخابات سموحة، كما استبعد محمد مجاهد المرشح على منصب رئاسة النادي السكندري. (طالع التفاصيل)

وقال رئيس النادي السكندري عبر حسابه على "فيسبوك": "تم الاستئناف اليوم في اللجنة الأوليمبية وقُبل الاستئناف وتم قيده برقم 19 لسنة 2021-4ق، وتم إيقاف الحكم باستبعادي لحين نظر إلى الاستئناف، ورجعت الأمور كما هي".

وأضاف "وما زلت مرشح على رئاسة نادي سموحة تحت رقم ٣، وفي انتظار تأييدكم ويشرفني أن التقي بأحبائي أعضاء نادي سموحة الساعة 7 مساءً اليوم بنادي سموحة بالصالة 1 المغطاة حتى يعلم المتربصين الحقيقة".

ويرأس فرج عامر نادي سموحة منذ 1998 وحتى الآن قبل إجراء الانتخابات.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات النادي السكندري المُلقب بالموج الأرزق في التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري.