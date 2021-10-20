المستشار القانوني لاتحاد الكرة لـ في الجول: وقف تنفيذ عقوبة شيكابالا؟ بيد رابطة الأندية

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 - 13:25

كتب : أحمد الخولي

شيكابالا الزمالك الإنتاج الحربي الدوري المصري

أوضح حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد المصري لكرة القدم موقف إيقاف تنفيذ عقوبة محمود عبد الرازق "شيكابالا".

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

كشف كمال شعيب محامي محمود عبد الرازق "شيكابالا" قرار اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي قرارا بوقف تنفيذ عقوبة اللاعب من الاتحاد المصري لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

وقال حسين حلمي لـ FilGoal.com: "اتحاد الكرة ليس له علاقة بتنفيذ إيقاف عقوبة شيكابالا عقب قرار لجنة التسوية والتحكيم".

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وأضاف "الموضوع الآن في يد رابطة الأندية للنظر فيه واتخاذ القرار المناسب".

لجنة التسوية والتحكيم الرياضية أعلنت وقف تنفيذ إيقاف شيكابالا الصادر من اتحاد الكرة في وقت سابق.

وكانت لجنة التظلمات قد قلصت قرار إيقاف شيكابالا من لجنة الانضباط 8 أشهر وتغريمه نصف مليون جنيه، إلى إيقاف 8 مباريات وتغريمه 250 ألف جنيه.

وكانت لجنة المسابقات قررت إيقاف شيكابالا بداعي أنه بسبب تكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

ويأتي ذلك بعد أحداث مواجهة الزمالك أمام البنك الأهلي في ختام الدوري والتي تحصل فيها الأبيض على درع الدوري.

وكان الزمالك قد توج بلقب الدوري المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه.

وفي حال طبّق اتحاد الكرة القرار سيتم إلغاء مدة الإيقاف المقدرة بـ 8 مباريات، ويمكنه المشاركة في المباريات المقبلة المحلية للزمالك.

ويفتتح الزمالك حملة الدفاع عن لقب الدوري يوم 26 من شهر أكتوبر الجاري أمام إنبي.

شيكابالا الزمالك في الدوري
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