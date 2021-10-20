الزمالك: قرار إلغاء عقوبة شيكابالا "تاريخي" ولكن

وصف عمرو الدردير رئيس المنظومة الإعلامية للزمالك قرار إلغاء لجنة التسوية والتحكيم قرار عقوبة شيكابالا من اتحاد الكرة بـ "التاريخي".

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

كشف كمال شعيب محامي محمود عبد الرازق "شيكابالا" قرار اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي قرارا بوقف تنفيذ عقوبة اللاعب من الاتحاد المصري لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

وقال الدردير عبر إذاعة أون سبورت: "قرار إلغاء عقوبة شيكابالا تاريخي من لجنة التسوية والتحكيم، لكن بكل أسف، لا يعترف اتحاد الكرة بقرار مركز التسوية والتحكيم، ويعتبر القرار والعدم سواء، ولا اعتراف سوى بقرارات المحكمة الرياضية الدولية".

وأوضح "إلغاء العقوبة استند على أنه لم يتم التحقيق مع شيكابالا، هذا إجحاف من اتحاد الكرة".

وتابع "أتمنى أن يتعامل اتحاد الكرة أسوة بما فعله مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بتخفيف عقوبة إيقافه من 4 مباريات إلى مباراة واحدة ليشارك في كأس العالم للأندية".

وأضاف "اتحاد الكرة أيضا لم يحترم قرار إلزام أحمد الشناوي برد 8 ملايين جنيه للزمالك أو إصدار قرار بإيقاف اللاعب".

وتطرق للحديث عن مستحقات لاعبي الفريق قائلا: "إدارة الزمالك وعدت اللاعبين بصرف المستحقات المالية كاملة قبل انتهاء شهر أكتوبر الجاري، وخلال ساعات سيتم صرف مقدمات عقود الموسم الجديد، ويركز اللاعبون في مهمتهم للمنافسة على كل البطولات".

وأردف "المفاوضات مع أشرف بنشرقي وصلت لمرحلة متقدمة، وافق تقريبا على كل طلبات وشروط الزمالك، وتم الاتفاق على كل شيء، يتبقى فقط الشرط الجزائي الذي يصمم عليه، والنادي يرفضه".

وكشف "أعتقد أنه بعد معسكر الإسكندرية، سيكون هناك جلسة بين إدارة النادي واللاعب، قد تكون الجلسة النهائية، إما يوافق اللاعب على مطالب النادي أو يصل الأمر لطريق مسدود معه، ويستكمل بنشرقي عقده لنهاية الموسم الجاري مع حرية انتقاله لناد آخر".

وواصل "هذا ينتقص من شأن أشرف بنشرقي، لأن الزمالك "فاترينة" لإفريقيا والعالم كله، لقد كان لاعبا كبيرا، ولكن بفضل تألقه مع الزمالك عاد مجددا لمنتخب المغرب وبات له دور مؤثر، كل هذه الأمور يجب أن يضعها اللاعب نصب عينيه قبل أن يتخذ قراره النهائي".

وأكمل "اللجنة المكلفة وضعت جدول لتجديد عقود معظم اللاعبين ستبدأ بطارق حامد، وهناك جلسة معه بعد الاجتماع مع بنشرقي، ثم محمد أبو جبل، ويليهم باقي اللاعبين".

وأتم "بمجرد أن تنهي اللجنة فرز العضويات سيتم فتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد، وقرار التأجيل يمهد لضرورة إجراء الانتخابات، وتنجز اللجنة الحالية عملها بسهولة دون ضغوط".