حسين السيد يتحدث عن التعامل مع أزمتي أسامة نبيه والقيد في الزمالك

كشف حسين السيد عضو مجلس إدارة الزمالك موقفه من أزمة أسامة نبيه المدرب العام السابق للفريق، وتحدث عن صفقات النادي الصيفية وأزمة القيد.

وقال حسين السيد عبر أون تايم سبورتس: "أسامة نبيه طلب الحصول على مكافأة خاصة مثل اللاعبين رغم ظروف النادي الصعبة. لم يحدث وأن احتديت عليه فلم أكن حاضرا للجلسة من الأساس، وبعدها أبلغني حسين لبيب رئيس النادي أن نبيه لم يعد عضوا في الجهاز بعد اجتماعه معه".

وأضاف "بعد رحيل أسامة نبيه بـ 3 أسابيع ونشره للبيان الثاني طلب الحضور في جلسة لمجلس الإدارة لتوضيح موقفه للإدارة وهو ما حدث. قرار عودته للجهاز الفني من عدمه كان قرار المجلس ولم أتحدث في ذلك الأمر خلال جلسة المجلس".

وتابع "لم أكن مع أم ضد قرار عودة أسامة نبيه للجهاز. حجبت صوتي أثناء الاستفتاء على عودته من عدمه. أي قرار فني نعود فيه لباتريس كارتيرون في النهاية".

وواصل "هناك أسماء مطروحة للانضمام إلى الجهاز مثل أحمد سمير أو أحمد مجدي، والقرار يعود لكارتيرون في النهاية إذا أراد ضم مدرب عام للجهاز من الأساس".

وأجاب على تعامل النادي مع أزمة إيقاف القيد قائلا: "كان الناس تسألنا أين الصفقات لكننا كنا نعلم (عارفين اللي فيها)، لذلك لم نضم أي لاعب أجنبي. ضمينا احتياجات بسيطة مثل محمود شبانة وعمر كمال".

وأكمل "بالنسبة لحمدي النقاز، كنا قد وصلنا لآخر مرحلة في التقاضي. هل كان من الممكن أن نجازف بالقضية حتى لو هناك 10% فرصة لخسارتنا إياها. المبلغ الذي دفعناه للنقاز يساوي المبلغ الذي كنا سندفعه لو خسرنا القضية ولكن على 3 سنوات. واستشرنا أيضا كارتيرون قبل إتمام التعاقد. حصلنا على مقدم تعاقدنا الذي منحناه للنقاز بعد رحيله إلى أهلي جدة، و(زيادة شوية)".

وأردف "النقاز خرج للإعارة إلى أهلي جدة وبعدها هو من حق الزمالك، عمر كمال كان لاعب مجاني. خرج لموسم للإعارة ويعود في العام المقبل ولا صحة لرحيله نهائيا".

وواصل "حاولنا نقل محمود شبانة للإسماعيلي بعد تأكد إيقاف القيد، وفي آخر أيام السوق، لكن خلافات مادية من ناحية الإسماعيلي عطلت الصفقة".

وتحدث عن تجديد كارتيرون قائلا: "لماذا لا يستمر أي مدرب في الزمالك لفترة طويلة؟ أقل ما كان يمكن تقديمه لكارتيرون هو التمديد لـ 3 سنوات خاصة بعد نتائجه الرائعة وسيطرته على اللاعبين والفريق".

وأتم ردا على الاتهامات الموجهة لفاروق جعفر قائلا "أظن أن هناك أغراض خلفها. هل يعقل أن يكون لدينا اسم كبير مثل فاروق جعفر وألا نستشيره في كل كبيرة وصغيرة بخصوص كرة القدم؟ فاروق جعفر يعمل متطوعا في نادي الزمالك".