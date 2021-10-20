سيميوني يعلق على التحكيم.. ولماذا لم يصافح كلوب الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 - 11:23 كتب : عبد الرحمن فوزي دييجو سيميوني - أتليتكو مدريد ليلة الأبطال أتليتكو مدريد ليفربول دييجو سيميوني نرشح لكم أخر الأخبار الزمالك لـ في الجول: قرار التسوية بشأن شيكابالا إداري وليس فني.. هذا ما ننتظره 2 دقيقة | الدوري المصري عمر ربيع ياسين يتقدم بأوراق ترشحه في انتخابات الأهلي 7 دقيقة | مصر مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: أرسلنا طلبا بالعودة لملعبنا.. وهذا البديل 28 دقيقة | الدوري المصري فرج عامر يعلن قبول استئنافه ضد قرار استبعاده من انتخابات سموحة 52 دقيقة | مصر لاتسيو يوقف مدرب النسر عن العمل بسبب تحية فاشية ساعة | الدوري الإيطالي المستشار القانوني لاتحاد الكرة: وقف تنفيذ عقوبة شيكابالا؟ في يد رابطة الأندية ساعة | الدوري المصري الزمالك: قرار إلغاء عقوبة شيكابالا "تاريخي" ولكن ساعة | الدوري المصري سبورت: بيدري لن يلحق بـ الكلاسيكو ساعة | الدوري الإسباني التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. الزمالك لـ في الجول: قرار التسوية بشأن شيكابالا إداري وليس فني.. هذا ما ننتظره المستشار القانوني لاتحاد الكرة: وقف تنفيذ عقوبة شيكابالا؟ في يد رابطة الأندية فرج عامر يعلن قبول استئنافه ضد قرار استبعاده من انتخابات سموحة مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: أرسلنا طلبا بالعودة لملعبنا.. وهذا البديل عمر ربيع ياسين يتقدم بأوراق ترشحه في انتخابات الأهلي الأكثر مشاهدة 1 بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية 2 حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا 3 تعرف على القنوات الناقلة ومعلقي مباريات الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز في إفريقيا 4 تقرير: هكذا يحاول ريال مدريد إغراء ليفربول للتخلي عن صلاح أمس اليوم غدا دوري أبطال أوروبا 2 أتليتكو مدريد 3 ليفربول انتهت دوري أبطال أوروبا 0 شاختار دونتسك 5 ريال مدريد انتهت دوري أبطال أوروبا 3 باريس سان جيرمان 2 لايبزج انتهت دوري أبطال أوروبا 1 كلوب بروج 5 مانشستر سيتي انتهت دوري أبطال أوروبا 1 بشكتاش 4 سبورتنج لشبونة انتهت دوري أبطال أوروبا - برشلونة - دينامو كييف لم تبدأ 18:45 دوري أبطال أوروبا - مانشستر يونايتد - أتالانتا لم تبدأ 21:00 دوري أبطال أوروبا - تشيلسي - مالمو لم تبدأ 21:00 دوري أبطال أوروبا - بنفيكا - بايرن ميونيخ لم تبدأ 21:00 دوري أبطال أوروبا - زينيت - يوفنتوس لم تبدأ 21:00 الدوري الأوروبي - ريال بيتيس - باير ليفركوزن لم تبدأ 18:45 الدوري الأوروبي - لاتسيو - أولمبيك مرسيليا لم تبدأ 18:45 الدوري الأوروبي - أيندهوفن - موناكو لم تبدأ 21:00 الدوري الأوروبي - سبارتا براج - أولمبيك ليون لم تبدأ 21:00 الدوري الأوروبي - شتورم جراتس - ريال سوسيداد لم تبدأ 21:00