سيميوني يعلق على التحكيم.. ولماذا لم يصافح كلوب

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 - 11:23

كتب : عبد الرحمن فوزي

دييجو سيميوني - أتليتكو مدريد

ليلة الأبطال أتليتكو مدريد ليفربول دييجو سيميوني
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