مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة.. ليلة الأبطال في أوروبا وآسيا

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 - 10:03

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي يحتفل بهدف بايرن ميونيخ في دينامو كييف

ليلة الأبطال تتواصل ونصف نهائي آخر في دوري أبطال آسيا ومباراة واحدة في الدوري الأوروبي ضمن أهم مباريات اليوم.

FilGoal.com يستعرض معكم أبرز مباريات والقنوات الناقلة ومواعيد اليوم الموافق الأربعاء 20 أكتوبر 2021.

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دوري أبطال أوروبا

تستهل مواجهات اليوم الأربعاء من دوري الأبطال بلقاء برشلونة ودينامو كييف الأوكراني في السابعة إلا الربع وتذاع على بي إن سبورتس بريميوم 1.

وفي التاسعة يحل يوفنتوس ضيفا على زينيت الروسي وتذاع على بي إن سبورتس إكسترا 1.

وعلى بي إن سبورتس بريميوم 1 تذاع مباراة مانشستر يونايتد وأتالانتا في نفس التوقيت.

ويستضيف تشيلسي، ضيفه مالمو السويدي وتذاع على بي إن سبورتس بريميوم 2.

وأخيرا على بي إن سبورتس بريميوم 3 تذاع مباراة بنفيكا وبايرن ميونيخ.

دوري أبطال آسيا

بعد تأهل الهلال إلى النهائي، يُنتظر مواجهة أولسان هيواندي وبوهانج ستيلرز في نصف نهائي القسم الشرقي لدوري الأبطال.

المباراة تقام في الثانية عشر ظهرا وتذاع على SSCC 7 وأبو ظبي الرياضية آسيا 1 المشفرتان، وحساب دوري أبطال آسيا على يوتيوب.

الدوري الأوروبي

في الرابعة والنصف مساءً يحل ليستر سيتي الإنجليزي ضيفا على سبارتاك موسكو الروسي وتذاع على بي إن سبورتس بريميوم 2.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل منهنا

ليلة الأبطال دوري أبطال أوروبا مواعيد المباريات
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