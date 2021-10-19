موسيماني: حازم الحديدي ليس وكيلي.. والأمور مع الأهلي لم تعد في حاجة إلى كلام

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 - 20:43

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

الأهلي - أسوان - موسيماني

شدد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، أن حازم الحديدي ليس وكيل أعماله ولا يملك حق الحديث بإسمه.

ونشر الموقع الرسمي للأهلي خبرا بتصريحات موسيماني بدأ فيه بأن "بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عبر عن استيائه من شخص يدعى حازم الحديدي، الذي يتحدث باسمه في وسائل الإعلام، ويدعي أنه وكيل أعماله".

وقال موسيماني عبر الموقع الرسمي للأهلي:"حازم الحديدي ليس وكيل أعمالي ولا تربطني به أي علاقة من أي نوع ولم أمنحه حق الحديث بإسمي".

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وأكمل "لم ألتق به إلا مرة واحدة عند استضافتي بإحدى القنوات بدعوى أنه كان مسئولًا عن إنتاج الحلقة، وبالتالي فإن ما جاء على لسان حازم الحديدي بخصوصي هو غير مسئول عنه، ولا أعلم عنه شيئا".

وشدد "لا أدري لماذا يفعل كل هذا، وسوف أقوم بإبلاغ إدارة النادي لاتخاذ الإجراءات لإيقاف هذا الشخص، وكلامه عن علاقتي التعاقدية بالنادي".

وأردف "الأمور مع الأهلي لم تعد في حاجة إلى كلام، وما تم الاتفاق عليه مع الإدارة بموافقة الطرفين تم الإعلان عنه لوسائل الإعلام بشكل رسمي وبكل وضوح، ولا يوجد أي جديد للحديث عنه، والعلاقة بيننا مستمرة بكل الحب والتعاون والثقة المتبادلة، وأن الهدف واحد وهو مصلحة الفريق".

وأتم "تركيزي حاليًّا مع لاعبي فريقي وجهازي المعاون على إحراز الانتصارات والبطولات وإسعاد جماهير الأهلي، لا سيما في ظل الدعم والمساندة اللذين ألقاهما من إدارة النادي وكل المحبين للأهلي".

وقضى موسيماني عاما مع الأهلي، حقق خلاله الفوز بدوري أبطال إفريقيا مرتين، بالإضافة إلى كأس مصر والسوبر الإفريقي وحقق أيضا المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.

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