أيمن حفني وحازم إمام ضمن قائمة الزمالك لمواجهة توسكر

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قائمة الفريق استعدادا لمواجهة توسكر في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة تواجد حازم إمام وأيمن حفني بالإضافة لعدد من اللاعبين الشباب.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد

خط الدفاع: حازم إمام - حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - حسام عبد المجيد

خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي - محمد أشرف روقا - إسلام جابر - محمود عبد العزيز- إمام عاشور - محمود عبد الرازق شيكابالا - أيمن حفني - حمدي علاء - السيد محمد عبد الله - سيف جعفر

خط الهجوم: يوسف أوباما - سيف الدين الجزيري

وكان الزمالك قد تغلب على توسكر بهدف دون رد في ذهاب دور الـ32 بالمباراة التي أقيمت في كينيا.