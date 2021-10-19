الأهلي: صلاح محسن يغيب لمدة تصل إلى 3 أسابيع بسبب الإصابة

كشف أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تفاصيل إصابة صلاح محسن مهاجم الفريق وغيابه عن التدريبات الجماعية لمدة تصل إلى 3 أسابيع.

صلاح محسن النادي : الأهلي الأهلي

وقال أبو عبلة عبر موقع الأهلي الرسمي: "الفحوصات الطبية والآشعة التي خضع لها صلاح محسن أثبتت إصابته ببداية شرخ إجهاد في مشطية القدم".

وتابع "يغيب صلاح محسن عن التدريبات والمباريات لمدة تصل إلى 3 أسابيع ويشارك بعدها بشكل طبيعي".

وأوضح أبو عبلة "بدأ صلاح محسن تنفيذ تدريبات محددة للعلاج الطبيعي في الجيم ضمن المرحلة الأولى من برنامجه العلاجي".

وغاب صلاح محسن عن رحلة الفريق الأخيرة إلى النيجر بسبب شكوى من إصابة في وجه القدم قبل أن يجري الفحوصات الطبية اللازمة.

وتعادل الأهلي في مباراة الذهاب إيجابيا بهدف لكل فريق أمام الحرس الوطني بطل النيجر.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء بعد الحصول على راحة سلبية لمدة 48 ساعة.