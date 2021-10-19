مران الأهلي - انتظام أفشة في التدريبات.. وغياب كهربا

انتظم محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وكان أفشة قد حصل على راحة من التدريبات الجماعية وغاب عن مواجهة الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا وذلك لعقد قرانه.

ويستعد أفشة لخوض مباراة الإياب أمام الحرس الوطني بطل النيجر والمقرر له يوم السبت المقبل وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وخاض الفريق تدريبات بدنية في صالة الألعاب الرياضية ضمن البرنامج التدريبي.

وأدى محمود متولي تدريبات بدنية منفردة ضمن البرنامج العلاجي قبل عودته للتدريبات الجماعية.

وغاب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب وسط الفريق، عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق اليوم بعد تعرضه لنزلة برد.

وقال أحمد أبو عبلة طبيب الفريق إن الجهاز الفني فضل عدم مشاركة كهربا في التدريبات اليوم حرصًا على سلامته، وسوف يخضع لفحص طبي غدا الأربعاء قبل انطلاق مران الأهلي الجماعي، للتأكد من سلامته قبل المشاركة في التدريبات الجماعية من جديد.

واستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة بعد راحة سلبية لمدة 48 ساعة.

وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى تدريبات ثلاثي حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء في فقرات تدريبية متنوعة.

وأدى الثلاثي تدريبات على الكرات العرضية وسرعة رد الفعل والتصويب من مسافات مختلفة.