الإسماعيلي يفوز على الشهداء برباعية استعدادا لمواجهة الأهلي

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 - 18:25

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

فاز الإسماعيلي على فريق الشهداء برباعية نظيفة في الظهور الودي الأخير قبل مواجهة الأهلي في افتتاح الدوري المصري.

أحرز الأهداف: عبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي بواقع هدفين لكل منهما.

بدأ الفريق بتشكيل:

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حارس مرمى: محمد فوزي

الدفاع: عبدالله جمعه - محمد نصر - محمد هاشم - عصام صبحي

الوسط: محمود دونجا - عمر الوحش - محمد عادل

الهجوم: عبد الرحمن مجدي - محمد الشامي - بينسون شيلونجو

مقاعد البدلاء: محمد عمار وأحمد مصطفي وأحمد أيمن ومحمد عبد السميع ومحمد بيومي.

وكان الإسماعيلي قد فاز على أبو خليفة وديا بعشر أهداف أمس الإثنين.

سجل أهداف الدراويش شكري نجيب بواقع ستة أهداف، وهدفين لأحمد مدبولي، وهدف لكل من أحمد عيد وجاستن شونجا.

ويخوض الإسماعيلي معسكرا في الإسكندرية فاز خلاله على نادي الحرية بثلاثة أهداف دون رد.

ويستهل الدراويش مشوارهم في الدوري بملاقاة الأهلي في الـ27 من شهر أكتوبر الجاري.

الإسماعيلي في الدوري الدوري المصري
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