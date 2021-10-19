استمرار غياب الشحات عن مباراتي الأهلي ضد جيندارميري والإسماعيلي

يستمر غياب حسين الشحات عن قائمة الأهلي، خلال مباراة العودة ضد جيندارميري ناشيونال النيجري في دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا، ومباراة الإسماعيلي في انطلاق الدوري.

ويعاني الشحات من إصابة عضلية، يستلزم العودة منها من 10 إلى 15 يوما.

وبالتالي، حسبما علم FilGoal.com، يغيب الشحات عن مباراتي جيندارميري والإسماعيلي.

ويواجه الأهلي منافسه النيجري يوم السبت المقبل.

وتعادل الأهلي بهدف لمثله أمام مضيفه الحرس الوطني من النيجر يوم السبت في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، والتي غاب عنها الشحات كذلك.

ويستهل الأهلي مشواره المحلي في الدوري بمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء 27 أكتوبر.