إدانة ميتشو بالتحرش في جنوب إفريقيا

أدانت محكمة جنوب إفريقية، ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني لمنتخب أوغندا والسابق لنادي الزمالك، بتهمتي تحرش جنسي.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية BBC، فإن محكمة جيكبورها الجنوب إفريقية، بـ 3 سنوات في السجن لكل تهمة، مع إيقاف التنفيذ لمدة 5 سنوات، أي أن أي مخالفة أخرى ستزج بميتشو في السجن.

وكشفت BBC أن ميتشو استأنف على الحكم في الفور.

وتعود الأحداث لديسمبر 2020، حينما كان ميتشو مدربا لمنتخب زامبيا، عندما تحرش بنادلة في أحد المقاهي.

وتولى ميتشو قيادة الزمالك في 12 مباراة في كل البطولات فاز في سبع مباريات وتعادل في لقاء وحيد وخسر أربعة، حيث خلف كريستيان جروس في تدريب الفريق.

وفاز ميتشو بكأس مصر مع الزمالك، ولكنه ترك الفريق في مأزق في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ولكن باتريس كارتيرون خليفته استطاع التأهل بالفريق لدور الثمانية، في النسخة التي خسرها الزمالك بقيادة جايمي باتشيكو في النهائي ضد الأهلي.