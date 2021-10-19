عماد سليمان لـ في الجول: نبحث عن عروض للمتواجدين في قائمة الانتظار

كشف عماد سليمان المشرف العام على فريق الاسماعيلى عن اتجاه اللجنة الفنية لمحاولة إيجاد عروض للاعبين المتواجدين في قائمة الانتظار.

وتضم قائمة الانتظار عددا من اللاعبين من بينهم محمد صبحى ووجيه عبد الحكيم وحازم مرسى وعمر هويدى.

وقال عماد سليمان لـFilGoal.com: "بدأنا البحث عن عروض للاعبي قائمة الانتظار، تواجدهم في القائمة يعود لتححديد الجهاز الفني واحتياجاته".

وأضاف "هناك اهتمام بهؤلاء اللاعبين من اللجحنة الفنية وتم تخصيص برنامج تدريبي لهم يشرف عليه أحمد قناوي المدير الفني الأسبق للفريق".

وأتم "تم اختيار مدرب كبير للإشراف على تدريب مجموعة اللاعبين المتواجدين في قائمة الانتظار".

الإسماعيلي يستضيف الأهلي 27 أكتوبر الجاري في الجولة الأولى من الدوري المصري. (طالع جدول أول 8 مباريات)