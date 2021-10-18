دياب يوضح موقف رابطة الأندية من إحاطة اتحاد الكرة.. وموعد إعلان جدول الدوري بالكامل

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة عن موقف الرابطة من طلبات الإحاطة التي قدمت في البرلمان ضد اتحاد الكرة المصري.

وتم استجواب أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة المصري على خلفية طلبات الإحاطة المقدمة ضد الاتحاد في البرلمان.

وقال دياب في تصريحات لقناة صدلى البلد: "جميع المباريات ستقام في موعدها وملاعبها المحددة الذي أعلنا عنه بما فيها مباراة الأهلي والزمالك".

واستمر "أعلنا عن موعد الـ 8 جولات الأولى وسنعلن عن موعد الدوري بالكامل بعد كأس أمم إفريقيا".

وتابع "لم يصلنا طلبات من الإسماعيلي لإقامة مباراة الأهلي في الإسماعيلية، بالتالي تم تحديد الملاعب كما كانت في المواسم السابقة".

وشدد "اتفقنا على لعب المسابقة في الموسم الحالي بشكلها الطبيعي برغم الظروف والتوقفات الكثيرة، ولكن مسؤولية الرابطة هي إطلاق جدول المسابقة وتطبيقها على الجميع لمصلحة الجميع".

وأضاف "لن تؤثر طلبات الإحاطة الخاصة باتحاد الكرة على مسابقة الدوري، والرابطة تسير باستراتيجية معينة حتى مع تعرضنا لمضايقات، ولكن استراتيجيتنا واضحة ونعمل على مدار اليوم حتى يخرج الدوري بمظهر يليق بمصر، ونركز فقط في الإيجابيات والمكتسبات التي نبني عليها".

وأردف "المقياس لتحديد الملاعب تم تحديده على حسب قدرة تلك الملاعب على استقبال الجماهير ومطابقتها لقتنيات الأمان، والرابطة تلقى دعم كبير من الدولة ووزارة الداخلية لتنفيذ ذلك، ومسؤوليتنا جماهير لكرة القدم أن نخرج بمظهر حضاري، وجميع دوريات العالم أعادت الجماهير بشكل تدريجي، ونتمنى أن تكون تلك هي البداية لحضور أعداد أكبر".

وتحدث دياب عن عودة الجماهير للمباريات قائلا: "لا يوجد أي استثنائات في حضور الجماهير وستكون كل المباريات سواسية بحضور الجماهير".

وأتم "شركة تذكرتي استلمت اليوم جدول المباريات، وستبدأ في طرح التذاكر طبقا للاشتراطات، وسيتم الإعلان عن أسعارها تزامنا مع موعد طرحها".

وأعلنت الرابطة اليوم الإثنين موعد بداية الجولة الأولى من الدوري المصري لموسم 2021-2022، ومن المقرر أن يبدأ الدوري بمباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش يوم الإثنين 25 أكتوبر. من هنا