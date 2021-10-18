في غياب النني.. لاكازيت يمنح أرسنال تعادلا قاتلا ضد كريستال بالاس

تعادل كريستال بالاس مع أرسنال أرسنال بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، تحت أنظار باتريك فييرا نجم أرسنال السابق ومدرب كريستال بالاس الحالي.

وشهدت المباراة جلوس محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال طوال مجرياتها ولم يقرر ميكيل أرتيتا مدرب الفريق الإستعانة به.

تقدم بيير إيمريك أوباميانج لأرسنال في الدقيقة الثامنة بعد متابعة لتصدي دافيد جايتا لتسديدة نيكولاس بيبي ليضعها أوباميانج في الشباك الخالية.

وفي الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة الـ 50 استغل كريستيان بينتيكي خطأ توماس بارتي في التمرير ليقطع الكرة ويسدد تسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء لتسكن الشباك مسجلا هدف التعادل لكريستال بالاس.

وفي الدقيقة الـ 73 سجل إدسون إدوارد الهدف الثاني لكريستال بالاس، من هجمة مرتدة بدأت بخطأ آخر من ألبيرت لوكونجا في نصف الملعب لتتحول الكرة لهجمة مرتدة لكريستال بالاس أنهاها إدوارد بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

وفي قبل صافرة مايك دين بنهاية المباراة مباشرة وتحديدا في الدقيقة الـ 94 ظهر البديل أليكساندر لاكازيت ومنح أرسنال نقطة التعادل بهدف قاتل مستغلا ركلة ركنية ارتدت وسددها بن وايت لترتد مرة أخرى من الدفاع ليتابعها لاكازيت في المرمى.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد أرسنال للنقطة الـ 11 في المركز الـ 12، كما ارتفع رصيد كريستال بالاس للنقطة الثامنة في المركز الـ 14

ويلتقي أرسنال في المباراة المقبلة مع أستون فيلا على ملعب الإمارات، بينما سيستضيف كريستال بالاس فريق نيوكاسل على ملعبه.