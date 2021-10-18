فان دايك: لا أهتم بمن يراقبني.. هدفي مواصلة التحسن بعد إصابة معقدة

لا يهتم الهولندي فيرجل فان دايك بمن يراقبه مشيرا إلى أن ما يهمه هو بذل قصارى جهده للتحسن بعد إصابة طويلة ومعقدة في الركبة.

فان دايك غاب عن صفوف ليفربول منذ أكتوبر 2020 بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي أمام إيفرتون ليعود في فترة الإعداد للموسم الحالي.

وقال المدافع الهولندي في تصريحات صحفية: "أعلم أن هناك الكثير من العيون التي تنظر في اتجاهي، لقد كانوا بالفعل من قبل ولكنهم سيكونون الآن أكثر لكن هذا شيء لا أفكر فيه".

وأضاف "أشعر أنني أتحسن، هناك عمل لأقوم به ولكني لا أفكر فيما يقوله الآخرون أو يحكمون عليه. الشيء الوحيد الذي يمكنني القيام به هو بذل قصارى جهدي في كل مباراة".

وواصل "الكل يعرف مدى صعوبة العودة من إصابة في الركبة. لا أعتقد أن هناك الكثير من الأمثلة للاعبين الذين أصيبوا في الرباط الصليبي الأمامي وإصابة معقدة في الركبة عادوا إلى أفضل حالاته بعد عام".

وأتم "الشيء الوحيد الذي يجب الوصول إليه هو لعب المباريات والتحسن وزيادة الثقة في الأشياء التي تقوم بها والعودة إلى الأمور الطبيعية".

ليفربول يستعد لمواجهة أتليتكو مدريد الإسباني غدا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.