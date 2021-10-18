تشكيل أرسنال – النني على مقاعد البدلاء ضد كريستال بالاس.. ساكا وأوباميانج أساسيان

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 - 20:11

كتب : FilGoal

النني

يجلس محمد النني على مقاعد بدلاء فريقه أرسنال في المباراة التي تجمعه بكريستال بالاس في ختام ثامن جولات الدوري الإنجليزي.

ويستضيف أرسنال منافسه كريستال بالاس في ملعب الإمارات.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

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في حراسة المرمى: آرون رامسدال

في الدفاع: كيران تيرني تاكاهيري توماياسو- بن وايت- جابرييل

في الوسط:توماس بارتي- مارتن أوديجار- بوكايو ساكا

في الهجوم: إيميلي سميث روي- بيير إيمريك أوباميانج- نيكولاس بيبي.

ويحتل أرسنال المركز الـ13 برصيد 10 نقاط فيما يأتي كريستال بالاس خلق بفارق ثلاث نقاط فقط.

أرسنال النني كريستال بالاس
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