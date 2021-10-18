خبر في الجول - 25 مشجعا لمباراة الزمالك وتوسكر الكيني

أبلغ اتحاد الكرة المصري نادي الزمالك عن طريق الأمن بحضور 25 مشجعا فقط لمباراة توسكر الكيني حسبما علم FilGoal.com.

ويستضيف الزمالك نظيره توسكر الكيني يوم 22 أكتوبر على استاد برج العرب في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك فاز على توسكر الكيني بهف دون رد في مباراة الذهاب سجله المغربي أشرف بنشرقي.

المباراة ستقام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، وبقيادة بيدا داهاني الحكم الدولي الموريتاني.

الزمالك بعدها سيستعد لمواجهة إنبي في افتتاح مباريات الدوري المصري الذي فاز به الأبيض الموسم الماضي للمرة الـ13 في تاريخه.

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