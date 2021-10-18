نيمار ينضم للغائبين عن باريس أمام لايبزيج

سيغيب نيمار عن مباراة ناديه باريس سان جيرمان ضد ضيفه لايبزيج الألماني يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويعاني البرازيلي من إصابة منذ عودته لناديه إثر مشاركته مع منتخب بلده في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وأوضح ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس أن نيمار سيغيب عن المباراة موضحا في تصريحات صحفية "صحة اللاعبين تبقى الأولوية، لديه إصابة طفيفة. أتمنى أن تستمر أياما معدودة".

وبذلك ينضم نيمار للمصابين سيرخيو راموس ولياندرو باريديس والموقوف أنخيل دي ماريا والغائب لأسباب عائلية ماورو إيكاردي.

ويتصدر باريس ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط مثل كلوب بروج البلجيكي ويليهما مانشستر سيتي ورصيده 3 نقاط بينما يتذيل لايبزيج بلا رصيد.

وتعادل باريس في بلجيكا ضد بروج قبل أن يسقط سيتي بهدفين دون رد.

ويسعى باريس، بعد سوق انتقالات مميزة ضم خلالها ليونيل ميسي وجيانلويجي دوناروما وراموس وأشرف حكيمي وجورجينيو فينالدوم، للمنافسة بقوة على لقب دوري الأبطال.

وخاض باريس نهائي الأبطال مرة وحيدة وخسر في 2020 بهدف أمام بايرن ميونيخ.