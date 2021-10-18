سجل "هاتريك" في الثانية.. لاعب مانشستر سيتي الذي لعب مباراتين في يوم واحد
الإثنين، 18 أكتوبر 2021 - 15:20
كتب : أحمد أباظة
واقعة غريبة كان بطلها كول بالمر لاعب وسط مانشستر سيتي الواعد، البالغ من العمر 19 عاما، والذي يصطحبه بيب جوارديولا مع الفريق الأول في الآونة الأخيرة.
كول بالمر
النادي : مانشستر سيتي
جاء ذلك يوم السبت، حين شارك بالمر في مباراتين بنفس اليوم، الأولى بدأت في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، وهي مباراة سيتي ضد بيرنلي في الأسبوع الثامن للبريميرليج.
مشاركة مقتضبة حصل عليها بالمر في المباراة الأولى لمدة 3 دقائق، حيث حل في الدقيقة 90 على حساب برناردو سيلفا كآخر تبديلات جوارديولا.
أما المباراة الثانية فأتت في الثامنة والنصف من مساء اليوم ذاته، مع فريق تحت 23 عاما ضد ليستر سيتي، وشارك بها كاملة حيث سجل ثلاثة أهداف في فوز فريقه بخماسية نظيفة.
Cole Palmer double shift ✅ pic.twitter.com/b9IzHp9pX7— ⚡️🇧🇼 (@Priceless_Silva) October 16, 2021
سجل بالمر الهدف الأول في الدقيقة 19، ثم الثاني في الدقيقة 45، ثم أكمل الهاتريك بالهدف الخامس في الدقيقة 83.
يذكر أن بالمر نال في الموسم الحالي 3 مشاركات كبديل في جميع المسابقات، ومشاركة أساسية وحيدة أتت ضد ليستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية.