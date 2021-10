تحية جماهيرية لمنقذ مشجع نيوكاسل.. الطبيب يروي ما حدث

تلقى الطبيب توم بريتشارد تحية من الجماهير الحاضرة في ملعب "سانت جيمس بارك" خلال مواجهة نيوكاسل يونايتد وتوتنام هوتسبر يوم الأحد، وذلك لمساعدته في إنقاذ حياة المشجع الذي تعرض لأزمة قلبية في المباراة.

وتوقفت المباراة قبل نهاية الشوط الأول بعد ملاحظة اللاعبين وتحديدا سيرجي ريجيلون ظهير توتنام لما يحدث، ليطالبوا الحكم بإيقاف اللعب، وينطلق إريك داير مدافع السبرز إلى ممر غرفة الملابس لجلب جهاز إنعاش القلب.

وظهر فيديو يرصد ما حدث خلال عودة بريتشارد إلى مقعده بعد إنقاذ حياة المشجع، حيث تلقى تحية الجماهير وهتافات تصفه بالبطل.

One of our very own Dr Prichard, north tees A&E reg saving a life at the Newcastle game today ♥️ @NTeesHpoolNHSFT pic.twitter.com/EfDQKiWmTV