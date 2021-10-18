تحية جماهيرية لمنقذ مشجع نيوكاسل.. الطبيب يروي ما حدث

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 - 13:38

كتب : أحمد أباظة

ريجيلون توتنام نيوكاسل

تلقى الطبيب توم بريتشارد تحية من الجماهير الحاضرة في ملعب "سانت جيمس بارك" خلال مواجهة نيوكاسل يونايتد وتوتنام هوتسبر يوم الأحد، وذلك لمساعدته في إنقاذ حياة المشجع الذي تعرض لأزمة قلبية في المباراة.

وتوقفت المباراة قبل نهاية الشوط الأول بعد ملاحظة اللاعبين وتحديدا سيرجي ريجيلون ظهير توتنام لما يحدث، ليطالبوا الحكم بإيقاف اللعب، وينطلق إريك داير مدافع السبرز إلى ممر غرفة الملابس لجلب جهاز إنعاش القلب.

وظهر فيديو يرصد ما حدث خلال عودة بريتشارد إلى مقعده بعد إنقاذ حياة المشجع، حيث تلقى تحية الجماهير وهتافات تصفه بالبطل.

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وتحدث الطبيب لـ "بي بي سي" عما حدث صباح اليوم -الإثنين- قائلا: "حدث كل شيء بسرعة. كنت أجلس في مدرج جالوجيت إند وكان يمكنني رؤية أن هناك شيء يحدث بين الجماهير، حيث كانوا ينادون أفراد أمن الملعب والمسعفين، ورأيت سيدة تحاول إنعاش شخص ما".

وأضاف "كطبيب طوارئ اعتقدت أنه من الأفضل أن أذهب وأعرض المساعدة، ولذلك نهضت وذهبت هناك للمساعدة. أريد القول أني لم أكن وحدي، كان هناك صديقا يساعدني وهو ماتي، طبيب آخر، وكان هناك طبيبان آخران أيضا".

واعتبر بريتشارد أن الرجل المصاب كان محظوظا بوجوده ووجود طبيب عناية مركزة وطبيب أمراض قلب بالإضافة إلى طاقم الإسعاف الذي تحرك لإنقاذ حياته ثم نقله إلى المستشفى.

يذكر أن المباراة تم استئنافها عقب إسعاف الرجل وفاز بها توتنام بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

توتنام نيوكاسل
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