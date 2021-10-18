مهاجم جيندارميري لـ في الجول: لدينا فرصة 30% في الصعود.. نواجه الأهلي للتعلم

يرى موموني جبريل ديوري مهاجم جيندارميري ناشونال النيجري، أن فريقه لديه فرصة 30% للتأهل لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي مع جيندارميري ناشونال بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الفريق النيجري في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال ديوري، صاحب هدف التعادل لـ FilGoal.com: "إن الأهلي بين أفضل الأندية الإفريقية ويعد فريق رائع، لذا كان علينا احترام الفريق أولا وقبل كل شيء، لديه ألقاب قارية ويملك لاعبين ذوي خبرة كبيرة، ومدربهم رائع بالطبع".

وتابع "كنا على ملعبنا وأتيحت لنا الفرصة لتحقيق نتيجة إيجابية، لكن علينا أن ندرك أن الأهلي يتمتع بخبرة كبيرة".

وأضاف "أخذنا وقتا في الشوط الأول لملاحظة طريقة لعب الأهلي، لكن بعد أن تحصلوا على ركلة جزاء، قمنا بإدارة المباراة بشكل جيد ونجحنا في تسجيل هدف التعادل".

وأكمل "لدينا فرصة في الصعود إلى دور المجموعات بنسبة 30٪ فقط، سوف نأتي إلى مصر لنتعلم أمام فريق مثل الأهلي".

وأتم "كرة القدم المصرية هي أعلى مستوى في إفريقيا لذا فهي بطولة جيدة للغاية، إذا سنحت لي الفرصة يوما ما اللعب في مصر سأكون سعيدا".