مواعيد مباريات الإثنين 18 أكتوبر 2021 – أرسنال ضد كريستال بالاس ومواجهات جديدة في أوروبا

تجمع أهم مباريات اليوم الإثنين 18 أكتوبر 2021، بين أرسنال وكريستال بالاس في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء.

وكذلك، يشهد اليوم المباريات الختامية للجولات الأوروبية.

فينيسيا يستضيف فيورنتينا في إيطاليا.

ريال بيتيس ضيفا على آلافيس في إسبانيا، حيث يستضيف إسبانيول قادش أيضا.

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