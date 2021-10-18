مواعيد مباريات الإثنين 18 أكتوبر 2021 – أرسنال ضد كريستال بالاس ومواجهات جديدة في أوروبا
الإثنين، 18 أكتوبر 2021 - 10:23
كتب : FilGoal
تجمع أهم مباريات اليوم الإثنين 18 أكتوبر 2021، بين أرسنال وكريستال بالاس في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.
وتنطلق المباراة في التاسعة مساء.
وكذلك، يشهد اليوم المباريات الختامية للجولات الأوروبية.
فينيسيا يستضيف فيورنتينا في إيطاليا.
ريال بيتيس ضيفا على آلافيس في إسبانيا، حيث يستضيف إسبانيول قادش أيضا.
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