صلاح في حفل "إيرث شوت" بحضور الأمير ويليام: متحمس للوجود هنا.. إنقاذ المحيطات أمر حيوي

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 - 00:01

كتب : FilGoal

محمد صلاح حفل إيرث شوت

ظهر محمد صلاح جناح ليفربول سعيدا بالتواجد في حفل "إيرث شوت" لتكريم الفائزين بتقديم حلول للمشاكل البيئية.

صلاح سلم جائزة "أنقذوا محيطاتنا" في حفل كبير أقيم في قصر الكسندرا الشهير وأطلقه الأمير ويليام والسير ديفيد أتينبورو العام الماضي.

صلاح قال في كلمته قبل تسليم الجائزة: "يسعدني أن أكون هنا في هذا الحدث الرائع والمهم للغاية. أنا متحمس لهذا لأنني نشأت بالقرب من المياه والبحر الأبيض المتوسط وهو أمر حيوي للحياة في المنطقة ، تماما مثل جميع بحار ومحيطات كوكبنا".

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وأضاف "بحلول نهاية القرن قد يكون هناك بلاستيك أكثر من الأسماك في المحيط ما لم نفعل شيئا الآن. إنه أمر مخيف ولكن المتأهلين للتصفيات النهائية لهذه الجائزة وجدوا حلولا بارعة لإحياء محيطاتنا".

وأتم "إنهم يقاتلون لحماية 30 في المائة من محيطات العالم بحلول عام 2030".

صلاح يمر بواحدة من أفضل فتراته مع ليفربول حيث سجل 10 أهداف وصنع 4 آخرين في 10 مباريات هذا الموسم.

محمد صلاح ليفربول حفل "إيرث شوت"
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