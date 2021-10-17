رئيس لجنة الرياضة في النواب: وصلنا 27 طلب إحاطة.. بعضها يخص تعيين فينجادا وإقالة البدري

أوضح محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب بعضا من طلبات الإحاطة الخاصة بوزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اللجنة الثلاثية.

محمود حسين كشف لـFilGoal.com في تصريحات سابقة عن استدعاء للثلاثي السابق ذكره للمواجهة بخصوص طلبات الحاطة. (طالع التفاصيل)

وقال محمود حسين في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "تقدم لنا 27 طلب إحاطة في آخر 6 شهور بخصوص اتحاد الكرة وهو عدد غير مسبوق، بعض طلبات الإحاطة قد تصل لتقديم بلاغات للنيابة وبعض المخالفات تعود لعام 2016".

وأضاف "معظم طلبات الإحاطة تتناول إهدار مال عام سواء في الفترة الحالية أو فترة آخر اتحاد منتخب مرورا باللجنة الخماسية".

وتابع "بعض طلبات الإحاطة كانت بسبب إهدار مبلغ قيمته مليون و800 ألف جنيه بسبب قرار فردي خاص بإقالة المدير الفني حسام البدري".

وأتم "طلب آخر بخصوص فينجادا وتعيينه كمدير فني للاتحاد المصري، بعد وجوده لا يوجد جديد فيما يخص استراتيجية الكرة المصرية والناشئين وبالتالي لم نستفد منه ويتقاضى راتب شهري كبير يصل إلى مليون جنيه".