رئيس لجنة الرياضة في النواب: استدعاء الوزير ورئيسي الأولمبية واللجنة الثلاثية لشبهة إهدار مال عام

الأحد، 17 أكتوبر 2021 - 18:54

كتب : FilGoal

أشرف صبحي - أحمد مجاهد - مران منتخب مصر

كشف محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب عن استدعاء رسمي لوزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اللجنة الثلاثية وعدد من المسئولين في الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقال محمود حسين لـ FilGoal.com: "تقدمت لنا العديد من طلبات الإحاطة للجنة الشباب والرياضة عن طريق عدد كبير من النواب داخل وخارج اللجنة لعدد كبير من المعنيين بشبهات إهدار مال عام داخل اتحاد الكرة المصري وسط إدارة اللجنة الثلاثية".

وأضاف "الإحاطة كانت بسبب عديد القرارات المتضاربة والتي من شأنها إفساد الكرة المصرية".

أخبار متعلقة
لابورتا يعد أعضاء برشلونة بمحاكمة بارتوميو اتحاد الكرة يطلب حضور 30 ألف مشجع أمام الجابون أزمة قلبية في المدرجات توقف مباراة نيوكاسل وتوتنام موندو ديبورتيفو: برشلونة يسعى لتجديد عقد فاتي قبل الكلاسيكو

وتابع "بناء على ذلك قمنا بعمل استدعاء رسمي لوزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اللجنة الثلاثية وعدد من المسئولين عن الجهاز المركزي للمحاسبات الذين يقومون بمراجعة المستندات الخاصة بالاتحاد في الفترة الأخيرة".

وأتم "سيتواجدون غدا في لجنة الشباب والرياضة لمواجهتهم بطلبات الإحاطة والأوراق المرسلة والرد عليها".

الدوري المصري اتحاد الكرة اللجنة الثلاثية مجلس النواب اللجنة الأولمبية
نرشح لكم
أخر الأخبار
المدرب العام لـ بيراميدز يكشف تطورات حالة إسلام عيسي.. وموقف السعيد من مباراة العودة 4 دقيقة | الكونفدرالية
صلاح في حفل "إيرث شوت": متحمس للوجود هنا.. إنقاذ المحيطات أمر حيوي 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دياب: 10 كاميرات لنقل مباريات الدوري.. ومن يحاول تعطيل الرابطة "مغرض" 27 دقيقة | الدوري المصري
تذكرتي: أسعار التذاكر المعلنة غير صحيحة.. والحصول على لقاح كورونا إجباري لحضور المباريات 30 دقيقة | الدوري المصري
رئيس لجنة الرياضة في النواب: وصلنا 27 طلب إحاطة.. بعضها يخص تعيين فينجادا وإقالة البدري 37 دقيقة | مصر
رئيس الدوري الإسباني يرد على نائب برشلونة: الكثير من الأخطاء مقابل الكثير من الاتهامات ساعة | الدوري الإسباني
فاتي يعيد برشلونة للانتصارات أمام فالنسيا في الدوري الإسباني ساعة | الدوري الإسباني
صلاح وفاردي على القمة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية 2 تصفيات المونديال – صراع ناري لـ الجزائر وتأهل ثنائي.. تعرف على موقف كل المجموعات 3 ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 4 حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا