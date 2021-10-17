رئيس لجنة الرياضة في النواب: استدعاء الوزير ورئيسي الأولمبية واللجنة الثلاثية لشبهة إهدار مال عام

كشف محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب عن استدعاء رسمي لوزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اللجنة الثلاثية وعدد من المسئولين في الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقال محمود حسين لـ FilGoal.com: "تقدمت لنا العديد من طلبات الإحاطة للجنة الشباب والرياضة عن طريق عدد كبير من النواب داخل وخارج اللجنة لعدد كبير من المعنيين بشبهات إهدار مال عام داخل اتحاد الكرة المصري وسط إدارة اللجنة الثلاثية".

وأضاف "الإحاطة كانت بسبب عديد القرارات المتضاربة والتي من شأنها إفساد الكرة المصرية".

وتابع "بناء على ذلك قمنا بعمل استدعاء رسمي لوزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اللجنة الثلاثية وعدد من المسئولين عن الجهاز المركزي للمحاسبات الذين يقومون بمراجعة المستندات الخاصة بالاتحاد في الفترة الأخيرة".

وأتم "سيتواجدون غدا في لجنة الشباب والرياضة لمواجهتهم بطلبات الإحاطة والأوراق المرسلة والرد عليها".