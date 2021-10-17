الحقبة الجديدة.. نيوكاسل يخسر المباراة الأولى على يد توتنام

في أولى مبارياته بعد الاستحواذ السعودي، خسر نيوكاسل يونايتد على يد ضيفه توتنام هوتسبر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الأسبوع الثامن للدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء ذلك رغم بداية قوية من جانب نيوكاسل تحت أنظار الإدارة الجديدة المكونة من تحالف مالي يقوده صندوق الاستثمار السعودي، حيث سجل كالوم ويلسون الهدف الأول في الدقيقة الثانية برأسية بعد عرضية من خافي مانكويو.

وفي الدقيقة 17 نجح توتنام سريعا في التعادل بهدف تانجي ندومبيلي من تسديدة في أعلى الزاوية اليمنى، بعد تمريرة من الظهير الإسباني سيرجي ريجيلون.

بعد 5 دقائق فقط، تحديدا في الدقيقة 22 تقدم توتنام بهدف هاري كين بعد تمريرة من بيير إيميل هويبير، وهو ما ألغاه الحكم في بادئ الأمر بداعي التسلل، قبل أن تثبت تقنية الفيديو صحته ليتم احتسابه.

وقبل نهاية الشوط الأول توقفت المباراة بسبب إصابة أحد المشجعين بأزمة قلبية، ليتم استئنافها لاحقا بعد إسعاف المشجع، وتعود المباراة بالهدف الثالث بفضل ثنائية الموسم الماضي الشهيرة، بتمريرة حاسمة من كين وتسديدة من الكوري هيونج مين سون في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

طالب توتنام بركلة جزاء في الدقيقة 80 إثر لمسة يد ضد مات ريتشي، ولكن بعد مراجعة الفيديو لم يتم احتسابها، وفي الدقيقة 83 تلقى جونجو شيلفي لاعب نيوكاسل الإنذار الثاني ليغادر الملعب.

أخيرا في الدقيقة 89 سجل إريك داير هدفا عكسيا عن طريق الخطأ في مرمى السبرز، ليقرب نيوكاسل من تعادل لم يتحقق قبل انطلاق صافرة النهاية.

النتيجة رفعت رصيد توتنام إلى 15 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 3 نقاط في المركز التاسع عشر.