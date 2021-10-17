حجازي يشارك في تعادل الاتحاد مع ضمك

تعادل اتحاد جدة مع ضمك بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان.

وبدأ أحمد حجازي في التشكيل الأساسي للاتحاد، وشارك المدافع المصري في المباراة بالكامل.

تقدم رومارينو للاتحاد في الدقيقة الـ 23 بعدما تلقى عرضية من إجور كورونادو ليستقبلها رومارينو في المرمى بشكل رائع.

وتعادل إيميليو زيلايا لضمك في الدقيقة الـ 54 برأسية رائعة مستغلا عرضية منصور حمزي.

وشهدت المباراة إنقاذ رائع لأحمد حجازي الذي تصدى لتسديدة من زيلايا من داخل منطقة الجزاء لترتد من صدر حجازي وتتحول لركلة ركنية.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد للنقطة الـ 17 في صدارة الدوري السعودي وبفارق نقطتين عن ضمك صاحب المركز الثاني.

ويتبقى مباراتين مؤجلتين لكل من الهلال والنصرالذين خاضا ست مباريات فقط ويمتلك كل منهم 12 نقطة.

ويلتقي الاتحاد في مباراته المقبلة مع الشباب على ملعبه يوم الجمعة 22 أكتوبر، بينما سيستقبل ضمك فريق الحزم في نفس اليوم.