في الكونفدرالية - خسارة الصفاقسي وفوز إنتر كلوب خارج ملعبه في ختام ذهاب الدور التمهيدي

اختتمت منافسات ذهاب الدور التمهيدي (دور الـ32 الأول) من بطولة الكونفدرالية الإفريقية وخسر الصفاقسي خارج ملعبه.

وخسر الصفاقسي التونسي خارج ملعبه بهدف دون رد أمام بايلسا النيجيري.

وبذلك يحتاج الفريق التونسي للفوز بفارق هدفين في مباراة الإياب المقرر له الأسبوع المقبل.

أما إنتر كلوب الأنجولي فنجح في تحقيق الفوز خارج ملعبه بثلاثة أهداف دون رد ضد فريق CFFA من مدغشقر.

وكان ممثلا مصر بيراميدز والمصري قد تعادلا سلبيا في مباراة الذهاب ليقتربا من الدور التالي.

وتعادل بيراميدز خارج ملعبه سلبيا أمام عزام يونايتد من تنزانيا.

بينما المصري فتعادل مع سلطات الموارد الأوغندي بنفس النتيجة.

ويواجه المتأهلون من ذلك الدور لمواجهة الخاسرون من دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.