هل يتم استدعاء محرز وجريليش للشهادة في قضية ميندي؟

يواجه الجزائري رياض محرز والإنجليزي جاك جريليش ثنائي مانشستر سيتي إمكانية الاستدعاء كشهود في واحدة من اتهامات الاغتصاب التي يواجهها زميلهما الظهير الأيسر بنجامين ميندي.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "صن" الإنجليزية، حيث احتفل محرز وجريليش مع ميندي في ملهى ليلي بمدينة مانشستر، قبل ساعات من ارتكاب ميندي لواحدة من وقائع الاعتداء الجنسي المتهم بها.

وأوضح مصدر لصحيفة "صن" أنه لا يوجد أدنى شك بتورط محرز أو جريليش في هذا الاعتداء الذي وقع في منزل ميندي، حيث احتفلا معه فقط قبل الواقعة، ولكن لم يعد أحدهما معه إلى المنزل في هذه الليلة.

وقال المصدر للصحيفة الإنجليزية: "للأسف ما بدأ كليلة مرحة في الملهى انتهت باتهام قوي وفي غاية الخطورة. الكل في مانشستر سيتي صدم حين تم القبض على ميندي واتهامه".

في الإطار ذاته تواصلت "صن" مع متحدث باسم محرز والذي قال: "رياض ليس شاهدا ولا يتم معاملته على هذا الأساس".

ويواجه ميندي 4 اتهامات بالاغتصاب وواحدة بالاعتداء الجنسي، وتتضمن قائمة الضحايا 3 سيدات بينهما واحدة تبلغ من العمر 17 عاما، أي تحت السن القانوني، وحدثت هذه الوقائع بين أكتوبر 2020 وأغسطس 2021.

يذكر أن ميندي تعرض للاتهام في العاشر من سبتمبر، ومن المنتظر أن يظهر في المحكمة في نوفمبر، بينما تبدأ المحاكمة الكاملة في الرابع والعشرين من يناير، وقرر مانشستر سيتي إيقافه حتى تظهر نتائج المحاكمة.