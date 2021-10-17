رأسية أوجبونا تفاجئ إيفرتون في عقر داره

الأحد، 17 أكتوبر 2021 - 17:04

كتب : FilGoal

أنجيلو أوجبونا - وست هام - إيفرتون

سجل أنجيلو أوجبونا هدفا فاز به وست هام على مضيفه إيفرتون في الجولة الثامنة من مباريات الدوري الإنجليزي.

واستغل أوجبونا في الدقيقة 74 عرضية جارود بوين من ركنية وقابلها في شباك زرق ميرسيسايد، ليفاجئ الضيوف اللندنيون فريق المدرب رافا بينيتيز.

وصعد وست هام للمركز السادس برصيد 14 نقطة، وهو نفس رصيد إيفرتون، ولكن فارق الأهداف لصالح رجال ديفيد مويس.

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وسجل مويس فوزه الثالث فقط ضد إيفرتون، بعد رحيله عن الفريق في 2013 لتدريب مانشستر يونايتد.

وحقق مويس انتصاراته الثلاثة في عشر مباريات، حيث خسر 6 مرات من فريقه السابق.

وست هام إيفرتون
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