تشكيل جالاتاسراي – مصطفى محمد أساسي أمام قيصري سبور

يبدأ مصطفى محمد كأساسي مع جالاتاسراي أمام قيصري سبور.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي جالاتا سراي

أعلن فاتح تريم مدرب جالاتاسراي، تشكيل فريقه لمواجهة قيصري سبور بعد قليل في الدوري التركي.

مصطفى محمد يقود هجوم فريقه في اللقاء الثاني على التوالي بعد عودته من التوقف الدولي والمشاركة رفقة منتخب مصر أمام ليبيا مرتين.

وسجل مصطفى محمد هدفين في فوز جالاتاسراي في آخر مباراة خاضها قبل الانضمام لمنتخب مصر.

جالاتاسراي يلاقي قيصري سبور، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري التركي.

ويحتل جالاتاسراي حاليا المركز السادس في الترتيب برصيد 14 نقطة، فيما يحتل قيصري سبور المركز الـ12 برصيد 11 نقطة.