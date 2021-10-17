مدرب جيندارميري: اكتشفنا مشاكل الأهلي وسنحاول استغلالها في الإياب

الأحد، 17 أكتوبر 2021 - 00:32

كتب : عبد الرحمن فوزي

الأهلي - جيندارميري ناشونال

شدد زاكاري ياو إبراهيم مدرب جيندارميري ناشونال النيجري على أنه اكتشف عدة نقاط ضعف في تشكيل الأهلي أثناء مباراة الفريقين.

وتعادل الأهلي مع جيندارميري ناشونال بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الفريق النيجري في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال إبراهيم في تصريحات لقناة صدى البلد "الأهلي قدم مباراة جيدة في الشوط الأول، وكنا أفضل في الشوط الثاني وأتيحت لنا عدة فرص، وتمكنا من إدراك هدف التعادل".

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وتابع "قبل المباراة لم نكن نعرف كيف يلعب الأهلي، وهذا سبب أفضليتهم في الشوط الأول، ولكننا سيطرنا على الـ 70 دقيقة الأخيرة من المباراة وكنا الأفضل وأتيحت لنا العديد من الفرص وكنا قادرين على مجاراة الأهلي".

وأضاف "الآن شاهدنا الأهلي في مباراة كاملة ودرسنا نقاط ضعفه واكتشفنا أن لديه مشاكل في بعض المراكز والتي سنعمل عليها في مباراة العودة لكي نتمكن من التأهل للدور المقبل".

وعن مطالبة بيتسو موسيماني باحتساب ركلة جزاء أخرى للأهلي قال: "هذه وجهة نظره وفي النهاية الحكم هو من يأخذ القرار وأنا أرى أن مدافع فريقي هو من وصل للكرة أولا".

وتقام مباراة الإياب في مصر يوم السبت 23 أكتوبر في مصر، ويحتاج الأهلي للتعادل بدون أهداف لضمان التأهل لدور المجموعات.

الأهلي جيندارميري ناشونال دوري أبطال إفريقيا
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