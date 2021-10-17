بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية

تحدث وليد مهدي المدير الإداري لنادي بيراميدز عن حالة اللاعب إسلام عيسى، وما وصفه بالتعنت الذي يواجهه في مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك في طريق العودة من تنزانيا بعد مواجهة عزام في ذهاب دور الـ32 لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال مهدي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2": "نحن الآن في مطار أديس أبابا. إسلام عيسى تعرض لكسر في أنفه خلال المباراة وأجرى الطبيب الإسعافات الأولية له".

وأضاف "سافرنا من تنزانيا وتوقفنا "ترانزيت" في أديس أبابا، حيث واجه عيسى مشاكل في التنفس وانخفاض في الأكسجين، ولذلك فضلت إدارة النادي أن يدخل مستشفى في إثيوبيا كي لا نغامر بحياته".

وأوضح "الحالة مستقرة وتحت السيطرة ونطمئن أهله ومحبيه بذلك، ولكننا بحاجة لتدخل وزارة الخارجية وسفارة مصر في إثيوبيا لإنقاذ الوضع. سلطات المطار في إثيوبيا تركتنا نقف في مكاننا منذ ساعة و45 دقيقة. الحالات الحرجة تتطلب استجابة سريعة ولكن هناك حالة من التعنت".

وتابع "نناشد وزارة الخارجية والسفارة المصرية والاتحاد الإفريقي، نحتاج لعلاج إسلام عيسى في أديس أبابا كي لا نغامر بحياته. هناك شيء غير مفهوم، نحن نخبرهم بأن الحالة حرجة ولكنهم يكتفون بالحديث معنا ولا شيء يتغير".

وتعرض عيسى لهذه الإصابة في الشوط الأول من المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، حيث خرج في الدقيقة 32 وحل محمود وادي بدلا منه.