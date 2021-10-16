المندوه يستنكر إلغاء هدف الونش.. ومدرب حراس الزمالك يشيد بأداء أبو جبل

السبت، 16 أكتوبر 2021 - 21:55

كتب : FilGoal

الزمالك - الرجاء - أبو جبل

أشاد البرازيلي أرتور أوليفيرا مدرب حراس الزمالك بمستوى محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق خلال مباراة توسكر الكيني والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وقال أوليفيرا في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك إن أبو جبل قدم مباراة كبيرة ونجح في جميع الاختبارات التي تعرض لها، كما أشاد بدوره في توجيه الزملاء والحديث معهم خلال شوطي المباراة.

وأبدى مدرب الحراس اعتقاده أن الزمالك يملك حارسي مرمى على أعلى مستوى، بوجود محمد عواد إلى جانب أبو جبل.

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أيضا أبدى حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك ورئيس بعثة الأبيض في كينيا سعادته بالفوز، مهنئا جميع اللاعبين والجهاز الفني بهذا الانتصار.

وقال المندوه في حديثه لموقع الزمالك الرسمي إن الزمالك كان بإمكانه الفوز بعدد أكبر من الأهداف لولا غياب الوفيق، إلى جانب هدف محمود حمدي "الونش" الملغي من جانب الحكم، والذي اعتبره رئيس البعثة قرارا بلا مبرر من جانبه.

ويرى عضو اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك أن أداء الفريق سيتحسن بتوالي المباريات، خصوصا أن مباراة توسكر هي المباراة الرسمية الأولى للفريق منذ نهاية الموسم الماضي.

يذكر أن مباراة العودة ستقام في الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري على ملعب الجيش في برج العرب.

الزمالك توسكر دوري أبطال إفريقيا
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