قمصان: واجهنا صعوبات عديدة في النيجر.. وتقنية الفيديو مهمة في هذه الأدوار

شدد سامي قمصان المدرب العام للنادي الأهلي على أن الفريق واجه صعوبات كبيرة في النيجر مشيرا إلى أن الهدف كان الفوز بالمباراة قبل العودة للقاهرة.

الأهلي تعادل مع جيندارميري النيجري بهدف لكل فريق في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

قال سامي قمصان في تصريحات للموقع الرسمي: "الفريق أمامه هدف في ‏المرحلة الحالية وهو حسم التأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا خلال مباراة الإياب. نتيجة اللقاء ليست الأفضل ولكنها إيجابية، وكان بإمكان الفريق أن يعود إلى القاهرة بالفوز، في حال استغلال الفرص التي أتيحت أو احتساب ضربة الجزاء المستحقة لأكرم توفيق. يجب استخدام تقنية الفيديو في دوري أبطال إفريقيا منذ البداية".

وأضاف "ليست أعذارا ولكن الأهلي تعرض للعديد من العوامل التي قد تكون سببا في ‏التعادل بداية من وجود نقص عددي كبير في قائمة الفريق بسبب ‏الإصابات وخروج أكثر من لاعب من القائمة، فلم نكمل 20 لاعبا في النيجر وضمت القائمة ‏ثلاثة حراس".

وواصل "الحلول في الجزء الهجومي لم تكن متاحة أمام الجهاز بشكل ‏كبير، بسبب النقص العددي إلى جانب عوامل أخرى مثل الرطوبة وسوء ‏أرضية الملعب غير الصالح لاستضافة مباريات في دوري أبطال إفريقيا ومن المؤكد أننا ‏تأثرنا بهذه العوامل".

وتابع "موسيماني تحدث مع اللاعبين بين الشوطين وطالبهم ‏بتسجيل هدف ثان وكان ‏بإمكان الفريق بالفعل أن يفعل ذلك ولكن في النهاية انتهت المباراة بالتعادل".

وأتم " الأداء سوف يتحسن مع عودة اللاعبين المصابين و دخول الصفقات الجديدة مع الفريق. نسعى إلى حسم الصعود من القاهرة، واستكمال المشوار نحو التتويج بدوري الأبطال للمرة الثالثة على ‏التوالي".

وتقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل على ملعب الأهلي WE السلام. مباراة يحتاج الأهلي فيها إلى التعادل السلبي، أو الفوز بأي نتيجة للتأهل إلى دور المجموعات.