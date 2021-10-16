توخيل: ميندي اقتنص لنا النقاط الثلاث

أشاد الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي بحارس مرمى فريقه إدوارد ميندي الذي تألق خلال المباراة أمام برينتفورد.

وفاز تشيلسي على برينتفورد بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال توخيل في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "كنا أقويا للغاية لمدة 70 دقيقة ومحظوظين لمدة 20 دقيقة أخرى، لتلخيص الأمر أفلتنا بالثلات نقاط بفضل ميندي، كانت المباراة أشبه بالكأس ولكن الأجواء أعطت اللاعبين الشجاعة".

وتابع "برينتفورد لعبوا بتلك الطريقة من البداية، بذلنا الكثير من الجهد لعدم السماح لهم بلخق الطاقة وللحصول على الكرات الثانية في نصف الملعب وبذلنا الكثير من الجهد في عمل غير مرئي".

واستمر "ميندي كان مركزا تماما في الشوط الأول، إنهم يزعجوك بالكرات الطويلة والركلات الثابتة لقد صنعوا فرصا كثيرة ولكنه كان مفتاح الفوز".

وأضاف "لم يكن لديهم ما يخسرونه في نهاية المباراة، وشعرت بأننا نلعب بلاعب أقل، ولم نكن واضحين تماما في التحديات وركزنا كثيرا على الدفاع، كنت سعيدا بأول 65 أو 70 دقيقة والتي كان يجب علينا تسجيل المزيد من الأهداف بها".

وشدد "من المفيد أن يكون لدينا تياجو سيلفا أو أنطونيو روديجير للمساعدة في تهدئة المباراة، نحن نثق في الشباب وإذا لم تلعب فلن تتمكن من الحصول على الخبرة".

وأتم "من الجيد أن تكون على قمة الجدول ولكن هناك الكثير من الفرق القريبة، لذا فهي ليست النقطة الرئيسية في أكتوبر".

بذلك الفوز تصدر تشيلسي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.