تشيلويل: جماهير برينتفورد "جحيم على الأرض"

أبدى بن تشيلويل ظهير تشيلسي سعادته بتسجيل هدف الفوز على برينتفورد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الثامن للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تشيلويل في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "كانت مواجهة صعبة للغاية. في آخر 20 دقيقة أظهرنا العقلية التي نحتاج إليها طوال الموسم".

وأضاف "حظى برينتفورد ببداية رائعة لهذا الموسم وجماهيرهم جيدة بالنسبة لهم. في آخر 20 دقيقة أو نصف ساعة كانوا يدفعونهم للأمام، كان الأمر يشبه الجحيم على الأرض".

وتابع "إدوارد ميندي (حارس تشيلسي) كان رائعا. نرى ذلك كل يوم في التدريبات والآن هو ينال ما يستحقه في هذه المبارايات بتصديات كبيرة تجلب لنا النقاط. أظهرنا معدن الفريق وقوته دفاعيا".

وعن عودته إلى المشاركة بصورة أساسية قال تشيلويل: "فترة التحضير لم تكن الأفضل ولكن الأمر يتوقف على العقلية وهي ما كانت حاضرة. يمر اللاعب بمنحنيات صعود وهبوط، والمهم دائما هو التدرب بجدية واستغلال الفرصة حين تأتي".

وسجل تشيلويل هدف تشيلسي الوحيد الذي رفع رصيده إلى 19 نقطة في صدارة البريميرليج، بفارق نقطة عن ليفربول ونقطتين عن مانشستر سيتي.