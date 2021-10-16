برينتفورد يضرب القائم مرتين.. رصاصة تشيلويل تنقذ تشيلسي وتعيده إلى الصدارة

السبت، 16 أكتوبر 2021 - 20:25

كتب : أحمد أباظة

تشيلويل تشيلسي برينتفورد

تغلب تشيلسي على مضيفه برينتفورد بهدف نظيف في ختام منافسات السبت للأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهدت المباراة غياب المغربي حكيم زياش بسبب آلام في الرأس، وأنطونيو روديجر بسبب إصابته في الظهر مع منتخب ألمانيا، وتياجو سيلفا بسبب تأخر آخر مباريات منتخب البرازيل في تصفيات كأس العالم، مع استمرار غياب كريستيان بوليسيتش بسبب إصابة في الكاحل.

على الناحية الأخرى عاد ريس جيمس ظهير البلوز إلى قائمة الفريق بعد تعافيه من إصابة في الكاحل، وشارك في الدقيقة 89 على حساب سيزار أزبيليكويتا.

أخبار متعلقة
بوجبا بعد رباعية ليستر: نستحق الخسارة.. ونحتاج إلى التغيير سيلفا عقب التسجيل: أعرف شعور من لا يلعب.. ولكنها الكرة الحديثة فاردي بعد الرباعية أمام يونايتد: تركنا معاييرنا تنحدر في البداية سولشاير: إذا تلقينا 4 أهداف "على الأرجح" اتخذت قرارا سيئا

أولى المحاولات الخطرة أتت في الدقيقة 21 لصالح برينتفورد بتسديدة من متابعة بتوقيع برايان مبومو ارتطمت بالقائم الأيسر، لترتد إلى محاولة لصالح تشيلسي أنهاها روميلو لوكاكو في الشباك، إلا أن الهدف تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 45 نجح تشيلسي في تسجيل هدفه الوحيد بعد عرضية من سيزار أزبيليكويتا ارتدت من لوكاكو إلى بن تشيلويل على حدود المنطقة ليطلق تسديدة قوية في الزاوية اليسرى.

أول تبديلات الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي أتى في الدقيقة 65 بنزول ميسون ماونت بدلا من الكرواتي ماتيو كوفاسيتش.

على الناحية الأخرى حل ماركوس فورس على حساب فرانك أونييكا في الدقيقة 67، فيما كاد لوكاكو أن يسجل من متابعة في الدقيقة 70، ولكنه أضاعها بغرابة فوق العارضة.

وفي الدقيقة 72 أتى ثاني تبديلات برينتفورد بنزول سامان جودوس بدلا من سيرجي كنوس، فيما كاد مبومو أن يسجل في الدقيقة 75 وللمرة الثانية تضرب كرته القائم.

أجرى توخيل تبديله الثاني بخروج لوكاكو ونزول الألماني كاي هافيرتز في الدقيقة 77، فيما ضاع التعادل بصعوبة في الدقيقة 84 بعد تسديدة من ماتياس يينسن أبعدها تريفو شالوباه على خط المرمى، تلاه مبومو مرة أخرى في الدقيقة 86 ولكن نجح الحارس إدوارد ميندي في التصدي.

بهذه النتيجة يسترد تشيلسي الصدارة رافعا رصيده إلى 19 نقطة، بفارق نقطة عن ليفربول ونقطتين عن مانشستر سيتي، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 12 نقطة في المركز السابع مؤقتا.

تشيلسي برينتفورد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مع عودة إبراهيموفيتش.. ميلان يقلب النتيجة على فيرونا بالثلاثة 23 دقيقة | الدوري الإيطالي
ساري يلوم إنتر على جدل الهدف الثاني: هذه الشكاوى نراها فقط في إيطاليا 25 دقيقة | الدوري الإيطالي
موسيماني: كنت أتمنى نتيجة أفضل.. وتعرضنا لظروف صعبة 59 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
المندوه يستنكر إلغاء هدف الونش.. ومدرب حراس الزمالك يشيد بأداء أبو جبل ساعة | دوري أبطال إفريقيا
توخيل: ميندي اقتنص لنا النقاط الثلاث ساعة | الدوري الإنجليزي
قمصان: واجهنا صعوبات عديدة في النيجر.. وتقنية الفيديو مهمة في هذه الأدوار ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تشيلويل: جماهير برينتفورد "جحيم على الأرض" 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مرموش يصنع هدفا في تعادل شتوتجارت مع مونشنجلادباخ 2 ساعة | الدوري الألماني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات المونديال – صراع ناري لـ الجزائر وتأهل ثنائي.. تعرف على موقف كل المجموعات 2 ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 3 تصفيات المونديال - منتخب بوركينا يواصل المغامرة لمفاجأة الجزائر.. وفوز صعب لكوت ديفوار 4 وائل جمعة: الشناوي لعب ضد ليبيا وهو سليم.. وهذا ما حدث بينه وبين الحضري