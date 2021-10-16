برينتفورد يضرب القائم مرتين.. رصاصة تشيلويل تنقذ تشيلسي وتعيده إلى الصدارة

تغلب تشيلسي على مضيفه برينتفورد بهدف نظيف في ختام منافسات السبت للأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهدت المباراة غياب المغربي حكيم زياش بسبب آلام في الرأس، وأنطونيو روديجر بسبب إصابته في الظهر مع منتخب ألمانيا، وتياجو سيلفا بسبب تأخر آخر مباريات منتخب البرازيل في تصفيات كأس العالم، مع استمرار غياب كريستيان بوليسيتش بسبب إصابة في الكاحل.

على الناحية الأخرى عاد ريس جيمس ظهير البلوز إلى قائمة الفريق بعد تعافيه من إصابة في الكاحل، وشارك في الدقيقة 89 على حساب سيزار أزبيليكويتا.

أولى المحاولات الخطرة أتت في الدقيقة 21 لصالح برينتفورد بتسديدة من متابعة بتوقيع برايان مبومو ارتطمت بالقائم الأيسر، لترتد إلى محاولة لصالح تشيلسي أنهاها روميلو لوكاكو في الشباك، إلا أن الهدف تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 45 نجح تشيلسي في تسجيل هدفه الوحيد بعد عرضية من سيزار أزبيليكويتا ارتدت من لوكاكو إلى بن تشيلويل على حدود المنطقة ليطلق تسديدة قوية في الزاوية اليسرى.

أول تبديلات الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي أتى في الدقيقة 65 بنزول ميسون ماونت بدلا من الكرواتي ماتيو كوفاسيتش.

على الناحية الأخرى حل ماركوس فورس على حساب فرانك أونييكا في الدقيقة 67، فيما كاد لوكاكو أن يسجل من متابعة في الدقيقة 70، ولكنه أضاعها بغرابة فوق العارضة.

وفي الدقيقة 72 أتى ثاني تبديلات برينتفورد بنزول سامان جودوس بدلا من سيرجي كنوس، فيما كاد مبومو أن يسجل في الدقيقة 75 وللمرة الثانية تضرب كرته القائم.

أجرى توخيل تبديله الثاني بخروج لوكاكو ونزول الألماني كاي هافيرتز في الدقيقة 77، فيما ضاع التعادل بصعوبة في الدقيقة 84 بعد تسديدة من ماتياس يينسن أبعدها تريفو شالوباه على خط المرمى، تلاه مبومو مرة أخرى في الدقيقة 86 ولكن نجح الحارس إدوارد ميندي في التصدي.

بهذه النتيجة يسترد تشيلسي الصدارة رافعا رصيده إلى 19 نقطة، بفارق نقطة عن ليفربول ونقطتين عن مانشستر سيتي، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 12 نقطة في المركز السابع مؤقتا.