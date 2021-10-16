ذا أثليتك: وظيفة سولشاير في أمان

السقوط يتواصل، خسارة النقاط مستمرة، الأداء هزيل، ولكن حتى الآن ما زال أولي جونار سولشاير يحظى بثقة ودعم إدارة مانشستر يونايتد.

كشف ديفيد أورنستن صحفي ذا أثليتك أن وظيفة المدرب النرويجي في أمان بنسبة 100% حتى الآن.

برغم الأداء المهتز في الأسابيع الأخيرة فإن سولشاير ما زال يحظى بثقة ودعم إدارة النادي.

مانشستر يونايتد لم يقدم أفضل مستوياته منذ بداية الموسم سواء في الدوري أو دوري أبطال أوروبا.

الشياطين الحمر تلقوا الخسارة الأولى خارج ملعبهم منذ يناير 2020 لتكون الخسارة الثانية لهم في الدوري هذا الموسم بالإضافة إلى تعادلين.

في دوري أبطال أوروبا، خسر مانشستر يونايتد المباراة الأولى أمام يانج بويز قبل أن يفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع على فياريال.

الشياطين الحمر سيخرجون لمواجهة أتلانتا الإيطالي الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.