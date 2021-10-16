بيراميدز يكشف عن تشخيص إصابتي إسلام عيسى ومحمود وادي

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تفاصيل إصابتي إسلام عيسى ومحمود وادي لاعبي الفريق في مباراة عزام التنزاني.

إسلام عيسى ومحمود وادي خرجا مصابين أمام عزام.

وقال المنيري في تصريحات للمركز الإعلامي لـ بيراميدز: "إسلام عيسى تعرض لجرح قطعي وشرخ بالأنف إثر التحام عنيف من جانب لاعب عزام، وعلى الفور جرى التدخل الطبي السريع من خلال تثبيت الشرخ وخياطة مكان الجرح بغرزتين".

وأضاف "اللاعب سيجري بعد عودة بيراميدز للقاهرة أشعة مقطعية لمعرفة كافة تفاصيل الإصابة، وعمل قناع طبي لحماية وجه اللاعب من الالتحامات في الفترة المقبلة".

المنيري أتبع "أما عن محمود وادي المهاجم الفلسطيني، فقد تعرض لإصابة هو الآخر وجرى استبداله بعد نزوله عبارة عن جرح طولي وقطعي في الجفن السفلي للعين".

وأتم "تم تثبيته بالشرائط الداعمة اللاصقة، واللاعب سيجري بعض الفحوصات الطبية مع أحد أطباء الرمد بعد عودة البعثة للقاهرة خلال الساعات المقبلة".

يذكر أن بيراميدز يواجه نظيره عزام في مباراة الإياب في التاسعة من مساء يوم 23 أكتوبر الجاري على استاد الدفاع الجوي.

وكان بيراميدز قد تعادل في تنزانيا بدون أهداف صباح اليوم السبت.