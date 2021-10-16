في بداية رحلة الدفاع عن اللقب.. الأهلي يتعادل مع جيندارميري خارج الأرض

السبت، 16 أكتوبر 2021 - 19:31

كتب : أحمد العريان

الأهلي - جيندارميري ناشونال

بدأ النادي الأهلي رحلته للدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا، بتعادل خارج الأرض مع جيندارميري ناشونال.

وتعادل الأهلي مع جيندارميري بهدف لكل فريق على ملعب (الجنرال سيني كونتشي)، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

سجل علي معلول هدف الأهلي، فيما أدر نونو ديوري التعادل لـ جيندارميري.

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وتقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل على ملعب الأهلي WE السلام. مباراة يحتاج الأهلي فيها إلى التعادل السلبي، أو الفوز بأي نتيجة للتأهل إلى دور المجموعات.

التشكيل

بيتسو موسيماني بدأ اللقاء بـ محمد شريف في الهجوم، ومن خلفه محمود عبد المنعم "كهربا"، وطاهر محمد طاهر.

وحرس علي لطفي المرمى في غياب محمد الشناوي للإصابة.

وصف المباراة

الأهلي بدأ المباراة متحفظا، ومرت بعض الدقائق دون خطورة على مرمى الفريقين.

كانت أولى الفرص في الدقيقة الـ14 بعد رأسية من أليو ديانج في يد الحارس.

وتحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة الـ19 لصالح محمد شريف بعد عرقلة من حارس المرمى.

علي معلول سجل ركلة الجزاء بنجاح، ليسجل الهدف الأول لـ الأهلي.

وكاد الأهلي يسجل الثاني في الدقيقة الـ26 بعد طولية من علي لطفي إلى محمد شريف الذي انفرد بالمرمى، لكنه سدد ضعيفة بيسراه في يد الحارس، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي.

الشوط الثاني

طاهر محمد طاهر أهدر فرصة الثالث في الدقيقة الـ53، لكن الكرة طالت منه وتصدى لها الحارس.

وكاد أصحاب الأرض يسجلون التعادل من أخطر فرص اللقاء في الدقيقة الـ63. نونو ديوري راوغ ياسر إبراهيم بشكل رائع وانفرد وسدد، لكن في العارضة العلوية لمرمى علي لطفي.

هنا تدخل بيتسو موسيماني وأجرى أولى تبديلاته. شارك وليد سليمان في الدقيقة الـ66 بدلا من كهربا.

علي لطفي تألق ودافع عن مرماه في الدقيقة الـ69. انفراد خرج من مرماه وأنقذ الكرة من أمام المهاجم قبل أن يسدد.

ومع الضغط، كان طبيعيا أن يستقبل الأهلي التعادل في الدقيقة الـ75. عرضية مهدها لاعب جيندارميري برأسية، وتابعها نونو ديوري بلمسة في المرمى مسجلا التعادل.

هنا تدخل موسيماني سريعا. شارك بدر بانون بدلا من أليو ديانج في الدقيقة الـ76. وشارك أكرم توفيق أيضا بدلا من طاهر محمد طاهر.

أصحاب الأرض امتلكوا الكرة في باقي دقائق المباراة، لكن دون خطورة حقيقية على مرمى علي لطفي، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

وتقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل على ملعب الأهلي WE السلام. مباراة يحتاج الأهلي فيها إلى التعادل السلبي، أو الفوز بأي نتيجة للتأهل إلى دور المجموعات.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي جيندارميري
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