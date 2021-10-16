جوارديولا: نركض ونقاتل على الكرة.. وبيرنلي يلعب الكرات الطويلة

السبت، 16 أكتوبر 2021 - 20:24

كتب : عبد الرحمن فوزي

بيب جوارديولا - ليفربول X مانشستر سيتي

شدد بيب جوراديولا مدرب مانشستر سيتي على أن فريق بيرنلي محترف في لعب الكرات الطويلة ودائما ما يحدث المشاكل من خلالها للفرق التي يلاقيها.

وقال جوارديولا في تصريحات لـ "بي بي سي" عقب المباراة: "بعد فترة التوقف الدولي يكون من الصعب العودة للإيقاع، وأنا أعرف جودة بيرنلي لقد قدموا أداء جيد جدا ولديهم لاعبون جيدون".

واستمر "في الشوط الأول صنعنا الفرص وفقدنا الإيقاع في الـ 20 دقيقة الأخيرة، ولكننا قدما أداء جيد في الشوط الثاني وكان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف".

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وتابع "نحن نركض ونقاتل على الكرة وبيرنلي يلعب من أجل الكرات الطويلة وهم محترفون في ذلك، عليك أن تدافع في الكرات الثابتة بشكل جيد، وكان يمكن أن يحدث أي شيء إذا سجل كريس وود الهدف بقرب النهاية".

وأكمل "الشيء الأهم هو تحسين لعبنا، أنا مقتنع بأن الشوط الثاني كان أفضل من الأول، أظهر لي الفريق الطريقة التي نريد اللعب بها والشكل الذي نريد أن نلعب به، كل اللاعبين قدموا كل شيء لا يهم إذا كان الأداء جيد أم لا ولكن المهم أن تقاتل من أجل زملائك في الفريق".

وأضاف "ستيرلنج وستونز لعبا بشكل جيد للغاية، لقد كانت مباراة صعبة، حاولت إخبارهم بأن ينسوا مباراة الـ 5-0 لأن بيرنلي فريق قوي ولا يستسلم ولديه القدرة على الذهاب لأي ملعب وإحداث المشاكل".

بذلك الفوز ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 17 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد بيرنلي عند النقطة الثالثة في المركز الـ 19.

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