بوجبا بعد رباعية ليستر: نستحق الخسارة.. ونحتاج إلى التغيير

السبت، 16 أكتوبر 2021 - 19:11

كتب : FilGoal

بول بوجبا مانشستر يونايتد

ظهر الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد متأثرا بعد الهزيمة الكبيرة أمام ليستر سيتي ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد خسر أمام ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدفين في ملعب كينج باور لتكون الخسارة الأولى للشياطين الحمر خارج ملعبهم منذ يناير 2020.

بوجبا قال في تصريحات لشبكة بي بي سي بعد المباراة: "نستحق الخسارة اليوم، لكي أكون أمينا فلقد تعرضنا لمثل هذا النوع من المباريات منذ وقت طويل".

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وأضاف "لم نعرف أين المشكلة، نستقبل أهدافا غبية. يجب ان نكون أكثر نضجا ونلعب بخبرة وقوة أكبر".

وتابع "الجماهير ستدفعنا للأمام وتضع ضغوطات علينا وهذا أمر طبيعي، لا أعرف أين المشكلة هل في عقلية اللاعبين. لا أعلم لأنه أمر محبط".

واستكمل "إذا أردنا الفوز باللقب فهذه هي المباريات التي يجب أن نفوز بها، علينا أن نجد العقلية والأسلوب المناسب للفوز. الجميع في الفريق من حارس المرمى لآخر شخص على مقاعد البدلاء".

وأتم "نحن بحاجة لإيجاد شيء ما، نحتاج إلى التغيير".

مانشستر يونايتد توقف رصيده بعد الخسارة عند 14 نقطة في المركز الرابع بشكل مؤقت.

الشياطين الحمر سيخرجون لمواجهة أتلانتا الإيطالي الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

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