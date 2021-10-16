سولشاير: إذا تلقينا 4 أهداف "على الأرجح" اتخذت قرارا سيئا

السبت، 16 أكتوبر 2021 - 19:08

كتب : أحمد أباظة

سولشاير مانشستر يونايتد

أبدى أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد استيائه من أداء الفريق عقب الخسارة أمام ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الأسبوع الثامن للدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير في تصريحاته لـ "بي بي سي" عقب المباراة: "حين تنظر إلى المباراة بعدها، تجد أن الأهداف الأربعة التي تلقيناها كانت سيئة. بالطريقة التي لعبنا بها نحن لا نستحق مواصلة سلسلة مبارياتنا بلا هزيمة خارج الأرض".

وأضاف "أنا أختار الفريق. هاري ماجواير لم يظهر أي رد فعل وأنا أتحمل المسئولية إن لم يسر هذا بالشكل الصحيح. إذا تلقينا 4 أهداف، فعلى الأرجح أنا اتخذت قرارا سيئا".

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وأوضح "مؤخرا لم نكن في أفضل مستوياتنا. فقدنا الكثير من النقاط وهذا شيء يجب علينا النظر إليه. ربما نحتاج إلى التغيير. هل نحتاج إلى المزيد من الأقدام في الملعب؟ ما الذي نحتاجه"؟

وتابع سولشاير "لدي العديد من اللاعبين الجيدين. أفتقد فريد وإدينسون كافاني. لا أختلق الأعذار للفريق الذي وضعته في الملعب، فهم لاعبين كبار، ونحن فقط لم ننتج ما كنا بحاجة إليه".

وواصل المدرب النرويجي "خلال التوقف الدولي ألقينا نظرة جيدة لفحص ما كان يسير بشكل خاطئ في الآونة الأخيرة، ولكننا بحاجة للنظر بشأن العملية كاملة وتوازن الفريق".

وعن كريستيانو رونالدو قال سولشاير: "إنه لاعب من الطراز الأفضل وهو يسجل الأهداف. اليوم لم نخلق ما يكفي من الفرص له أو للآخرين، ولكنه لعب وكان إيجابيا للغاية".

واختتم "لم نكن جيدين بما فيه الكفاية بالكرة وبدونها. يجب علينا الركض والاعتراض والتدخل ولم نقم بذلك بما فيه الكفاية".

وتقدم يونايتد بهدف ميسون جرينوود في الدقيقة 19، فيما تعادل يوري تيليمانس في الدقيقة 31، وفي الشوط الثاني تقدم ليستر بهدف كاجلار سوينتشو في الدقيقة 78، وسرعان ما تعادل ماركوس راشفورد في الدقيقة 82 مرة أخرى.

انقلاب المباراة لصالح ليستر أتى سريعا في الدقيقة 83 بتوقيع فاردي، فيما اختتم باتسون داكا الرباعية في الدقيقة 91.

ورفع هذا الفوز رصيد ليستر سيتي إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 14 نقطة في المركز الخامس مؤقتا.

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