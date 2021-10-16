ريمونتادا قاتلة لـ ولفرهامبتون على أستون فيلا.. وهدف يكفي ساوثامبتون للفوز

السبت، 16 أكتوبر 2021 - 20:27

كتب : عبد الرحمن فوزي

روبن نيفيز - ولفرهامبتون

فاز ولفرهامبتون على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم داني إنجز لأستون فيلا في الدقيقة 48 برأسية مستغلا عرضية جون مكجين.

وفي الدقيقة 68 أضاف مكجين الثاني بنفسه من تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

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وقلص رومان سايس الفارق للذئاب في الدقيقة 80، بعدما تلقى عرضية أرضية من دانييل بودينس ليضع الكرة في الشباك.

وبعد خمس دقائق فقط تعادل كونور كودي لولفرهامبتون مستغلا الارتباك داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 95 أكمل روبن نيفيز الريمونتادا بهدف من ركلة حرة مباشرة غيرت اتجاهها من الحائط لتسكن الشباك.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد ولفرهامبتون للنقطة الـ 12 في المركز الثامن، بينما توقف رصيد أستون فيلا عند النقطة العاشرة في المركز الـ 12.

وفي مباراة أخرى فاز ساوثامبتون على ليدز يونايتد بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب سانت ماري.

أحرز هدف المباراة الوحيد أرماندو بروخا في الدقيقة الـ 53 بعد تلقيه لتمريرة من ناثان ريدموند.

وارتفع رصيد ساوثامبتون للنقطة السابعة في المركز الـ 15، بينما توقف رصيد ليدز عند ست نقاط في المركز الـ 17.

وفي المباراة الثالثة تعادل نورويتش سيتي مع برايتون بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب الأول.

التعادل وضع برايتون في المركز الرابع منفردا برصيد 14 نقطة مستغلا هزيمة مانشستر يونايتد، بينما ظل نورويتش سيتي في المركز الأخير في جدول الترتيب بعد حصوله على النقطة الثانية في الدوري.

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