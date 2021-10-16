سيلفا عقب التسجيل: أعرف شعور من لا يلعب.. ولكنها الكرة الحديثة

أبدى برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي سعادته بالتسجيل والفوز على بيرنلي بدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع الثامن للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال برناردو سيلفا في تصريحاته لـ "بي بي سي" عقب المباراة: "كانت مباراة صعبة للغاية. نعرف مدى صعوبة اللعب ضد بيرنلي. بدأنا المباراة بصورة جيدة خصوصا في أول 20 دقيقة. كان الإيقاع منخفضا، وكان يجب أن نسجل المزيد من الأهداف في الشوط الأول".

وأضاف "نعرف مدى صعوبة الأمر فهم يلعبون بشكل مباشر للغاية، وهم فريق بدني إلى أقصى الحدود. في الشوط الثاني سيطرنا على المباراة بصورة جيدة، وكان يجب أن نسجل في بدايته أيضا، ولكننا حققنا 3 نقاط هامة ونتجه للمباراة التالية".

وأوضح "نعلم أننا حين نهاجم وتدافع الفرق أمامنا بعمق كبير، يجب علينا أن نضع اللاعبين داخل الصندوق. كنا بحاجة للزيادات العددية، وهدفي كان واحدا من هذه الكرات التي يحالفك بها الحظ".

وتابع سيلفا "يجب أن تكون داخل الصندوق وإلا لن تسجل. أنا سعيد للغاية بمساعدة فريقي. قدمنا مباراة جيدة ولدينا قائمة مذهلة، ونعرف كم هي صعوبة الأمر على اللاعبين الذين لا يحصلون على عدد الدقائق الذي يناله البعض الآخر".

وواصل البرتغالي "نعرف الكرة الحديثة ومتطلباتها الكبيرة على صعيد عدد المباريات. يجب أن نملك قائمة كبيرة وأن يكون الكل جاهزا. الآن لدينا بعض الإصابات والغيابات بعد المباريات الدولية، ونعرف مدى صعوبة المباراة الأولى بعد التوقف الدولي".

واختتم "نحتاج أن يكون الجميع في أفضل الحالات البدنية. لدينا عدد كبير من المسابقات التي نريد الفوز بها، واللعب على الألقاب يتطلب جاهزية الجميع".

وغاب عن مانشستر سيتي الثنائي البرازيلي إيدرسون وجابرييل جيسوس بسبب نهاية تصفيات أمريكا الجنوبية في توقيت متأخر، بينما أصيب فيران توريس مع منتخب إسبانيا.

يذكر أن مانشستر سيتي رفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، بفارق نقطة عن ليفربول المتصدر وانتظارا لنتيجة مباراة تشيلسي (16 نقطة) ضد برينتفورد.