فاردي بعد الرباعية أمام يونايتد: تركنا معاييرنا تنحدر في البداية

أبدى جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي سعادته بفوز فريقه على مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الأسبوع الثامن للدوري الإنجليزي.

وتقدم يونايتد بهدف ميسون جرينوود في الدقيقة 19، فيما تعادل يوري تيليمانس في الدقيقة 31، وفي الشوط الثاني تقدم ليستر بهدف كاجلار سوينتشو في الدقيقة 78، وسرعان ما تعادل ماركوس راشفورد في الدقيقة 82 مرة أخرى.

انقلاب المباراة لصالح ليستر بدأ سريعا في الدقيقة 83 بتوقيع فاردي، فيما اختتم باتسون داكا الرباعية في الدقيقة 91.

وقال فاردي في تصريحات نقلتها "بي بي سي" عقب المباراة: "كان فوزا مهما للغاية. الشيء الأكثر أهمية هو الأداء لأننا تركنا معاييرنا تنحدر في البداية، ولكن كان لدينا التوقف الدولي للتفكير بالأمور".

وأضاف "سمحنا لميسون جرينوود بالدخول للعمق بسهولة على قدمه المفضلة ووضعها في أعلى الزاوية. لم يكن هناك أي شكوى ولكن أعتقد أنكم رأيتم رد فعل اللاعبين".

وأوضح "وضعنا ثلاثة في الوسط وهذا منح يوري تيليمانس المزيد من الحرية للتقدم، كما كان عملا رائعا من باتسون داكا. إنه يعمل بكل جدية في التدريبات".

واختتم فاردي "أنا سعيد للغاية لأجله، وأنا واثق أن المزيد سيأتي منه. نتمنى أن يدفعنا هذا الفوز للأمام في جدول الترتيب".

ورفع هذا الفوز رصيد ليستر سيتي إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 14 نقطة في المركز الخامس مؤقتا.